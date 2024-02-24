السبت، 14 شعبان 1445 ، 24 فبراير 2024

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عاجل.. تنبيه مهم من متحدث الأرصاد عن تساقط الثلوج على هذه المنطقة

جبل اللوز الثلوج
ثلوج تبوك
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل انتهاء حالة تساقط الثلوج على مرتفعات منطقو تبوك، مع اعتدال الأجواء والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.اضافة اعلان

نهاية تساقط الثلوج على تبوك

وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك ضعيفة ونستطيع أن نقول أنها انتهت"، مضيفا "من المتوقع عدم تواجد موجات برد لنهاية الأسبوع بمشيئة الله".


توقعات طقس المملكة


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة.
الأمطار ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل ، القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك ( علقان- الظهر- جبل اللوز ).

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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