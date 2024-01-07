عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يسكن في منطقة حدودية

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل شخص يسكن في منطقة حدودية، وكيفية تأثير سفره لدولة خليجية على استحقاق الدعم.





تنبيه من حساب المواطن لساكني المنطقة الحدودية: اضافة اعلان



دخل حافز للتابع في حساب المواطن:

