عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يسكن في منطقة حدودية

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل شخص يسكن في منطقة حدودية، وكيفية تأثير سفره لدولة خليجية على استحقاق الدعم.
تنبيه من حساب المواطن لساكني المنطقة الحدودية:
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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنا أعيش في منطقة حدودية الخفجي فأضطر أطلع الكويت أكثر من مره في الشهر.. أتمنى مراعاة الخصم لنا وتوجيهنا لجهة نخاطبها لحالتنا في المناطق الحدودية في موضوع الخصم".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".
دخل حافز للتابع في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشأن الإفصاح عن دخل حافز في حالة صرفه للتابع.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " التابع عنده حافز.. هل أفصح عنه؟" .
وجاء الرد : " في حال وجود دخل من "حافز" للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز".
وأوضح أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.