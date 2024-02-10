السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

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أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض ابتداء من اليوم

أمطار المملكة
أمطار على الرياض
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تشهد منطقة الرياض ابتداءً من اليوم السبت حالة مطرية متوقعة من متوسطة إلى غزيرة، بحسب المركز الوطني للأرصاد.
وتشمل تلك الأمطار العاصمة وبعض المحافظات، وفق المركز الذي دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناءالتنقل.اضافة اعلان
وكان المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي قد حذر من فرصة هطول أمطار تصاحبها بعض الأتربة والغبار.

أمطار وأتربة على الرياض وهذه المناطق

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أنه خلال اليومين المقبلين فإنه يتوقع هطول أمطار مع رياح مثيرة للاتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار إلى تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وجدة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأضاف أن الحزام السحابي متوقع أن يمتد إلى مناطق وسط وشرق المملكة، مع توقعات بعصف مطري على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض خلال الـ 48 ساعة القادمة.

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