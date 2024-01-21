الحصيني يكشف عن موعد بداية "بذرة الست" وظواهرها المناخية.. ويُبشر المزارعين

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كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن موعد بداية "بذرة الست" وظواهرها المناخية، مُبشرًا المزارعين بأجواء ملائمة. اضافة اعلان





موعد بداية "بذرة الست" وظواهرها المناخية



سبب تسمية "بذرة الست" بهذا الاسم



ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة



استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أول أيام "بذرة الست" هو يوم الأربعاء الموافق 26 من رجب 1445هـ.وأضاف أن "بذرة الست"، تنتهي في 2 من شعبان 1445هـ، وأنها توافق بالميلادي 7، 8، 9 ،10 ،11 ،12 فبراير من كل عام.وبين أنها ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من العقرب الأولى، ويقصد بها ست أيام يصلح فيها زراعة كافة البذور جميع المزروعات شتوية كانت أو صيفية، وأنه قلما تفشل فيها البذور بسبب الظروف الجوية الملائمة.وتوقع "الحصيني، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ويتراوح هذا الارتفاع من ثلاث إلى ست درجات مئوية عن الأيام الماضية، مع بقاء الأجواء باردة ليلاً ومعتدلة نهارًا على معظم المناطق عدا تهامة وسواحل مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، متوقعًا أجواء تميل للحرارة نهارًا معتدلة ليلًا.كما توقع استمرار حالة مطرية متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، وفرصة سيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب وشرق مكة، حيث تمتد الأمطار وهي من خفيفة لمتوسطة جنوب غرب وجنوب منطقة الرياض، ولا يُستبعد أن تمتد على أجزاء متفرقة من مدينة جدة.