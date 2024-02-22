الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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خادم الحرمين في يوم التأسيس: نحمد الله على مسيرة الاستقرار لأكثر من 300 عام

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان
أ أ
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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في ذكرى يوم التأسيس عبر حسابه في منصة إكس : "نحمد الله سبحانه الذي حقق لنا وحدة هذه الدولة المباركة وشعبها، ومسيرة الاستقرار لأكثر من 300 عام، والتي نحتفي معها بتاريخ هذه الدولة المباركة في يوم التأسيس وتلاحم القيادة مع شعبها".اضافة اعلان

الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس


هذا وتحتفي المملكة، اليوم الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.

وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

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