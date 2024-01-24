الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للطلاب والموظفين.. احذروا البرد والمطر وانخفاض الحرارة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، للعمال والموظفين والطلاب في المملكة قبل خروجهم إلى مدارسهم ومصانعهم ومؤسساتهم لمتابعة أعمالهم.اضافة اعلان

انخفاض عام في درجات الحرارة

وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم، فإنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
 ويمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

هطول أمطار خفيفة على هذه المناطق

 في حين يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.
 كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة تبوك، الجوف "القريات" والحدود الشمالية "طريف".

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية.
 تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج

 وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.
 وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الأوسط والشمالي يصل إلى مائج على مضيق باب المندب ويكون خفيف على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

شبورة مائية وضباب خفيف

كما نبه المركز من شبورة مائية وضباب خفيف, على محافظة ينبع ، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( ٣ - ٥ ) كيلومترات .
 وبين المركز أن الحالة بدأت الساعة الـ ٢ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ صباحا.

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