عاجل.. تحذير من "النيابة العامة" بشأن عقوبة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

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قالت النيابة العامة إن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شدد على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم. اضافة اعلان





عقوبة مكافحة الاحتيال المالي:



3 عقوبات للمخالفين:



استثناء ضروريات صناعة المعادن الثمينة



عقوبة الغش والخداع في الوزن والنوع والعيار



السجن عامين وغرامة 400 ألف ريال



شدد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية للأموال، وقرر عقوبات صارمة حال الشروع في أي من هذه الجرائم. pic.twitter.com/zVGQoSNJWm January 14, 2024

وأضافت: "يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعوبة المقررة على الجريمة التامة".في وقت سابق، قالت النيابة العامة إن المرافق العامة تحظى بحماية عدلية تجاه أي جناية عليها، وقرر النظام حمايتها ووقع عقوبات جزائية حال ارتكاب أي مخالفات.أوضحت أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا يعاقب بما يلي:1- السجن مدة تصل إلى سنتين.2 - غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.3- إحدى هاتين العقوبتين.في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه لايجوز أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة بسبب عمليات إعدادها للبيع.واستثنت النيابة العامة، ما توجبه ضروريات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.جاء ذلك في منشور للنيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس"، حيث أوضحت نص المادة التي تتناول الغش في المعادن والعقوبة المفروضة.وقالت النيابة العامة إن كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.وأضافت: أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.