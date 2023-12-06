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عاجل.. تحذير من أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والمدينة و5 مناطق

أمطار على المدينة
أمطار رعدية على مكة والمدينة وبعض المناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية ورياح متربة على 7 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
 وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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