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عاجل.. "بيض فاسد وانتشار للحشرات".. مداهمة مفاجئة لحوش ينتج معجنات وحلويات في جدة

مداهمة
مداهمة
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من خلال مداهمة مفاجئة، تمكنت أمانة جدة وهيئة الغذاء والدواء وإجادة، من ضبط حوش لإنتاج المعجنات والحلويات.

مداهمة حوش في جدة:

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وبحسب ما نشرته "عكاظ" فقد كشفت المداهمة أن الموقع بدون تصاريح نظامية ، حيث تم رصد انتشار الحشرات واستخدام البيض الفاسد.

 كما تم رصد عمالة لا تحمل كروتاً صحية، وجرى إتلاف جميع الكميات وإغلاق الموقع.

ضبط عمالة مخالفة بالرياض:


وفي وقت سابق أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالرياض، عن ضبط عمالة مخالفة حولت منزلين شعبيين إلى مواقع لتخزين مواد غذائية مجهولة المصدر، وتصنيع منتجات التبغ.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض حينها في تقرير إحصائي أن غرفة العمليات المشتركة نفذت ضمن أعمالها الدورية في نطاق بلديات البطحاء، الشميسي، الملز، حملة ميدانية، ضبطت من خلالها 27 عاملًا مخالفًا.

كما تم ضبط 4 منشآت تجارية خالفت الاشتراطات، فيما عالجت عددًا من المخالفات، في عمل تكاملي بمشاركة 15 جهة حكومية وخدمية.

 


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