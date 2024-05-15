مذهل.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وأحياء عسير؟

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حولت
مياه الأمطار والسيول، شوارع وأحياء وطرق محايل عسير لأنهار جارية، مع طقس غير
مستقر وتقلبات جوية.
مياه
الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعابوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، شوارع محايل عسير جنوب المملكة، تجري
كالنهر بعد أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد.
أمطار وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
امطار غزيرة على الحيله جنوب محايل #عسير الان تصوير عضو الفريق عمر الضامي @ALDAME511#فريق_طقس_المملكة pic.twitter.com/QJlG9WHxHy— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) May 14, 2024
وأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.