مذهل.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وأحياء عسير؟

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حولت مياه الأمطار والسيول، شوارع وأحياء وطرق محايل عسير لأنهار جارية، مع طقس غير مستقر وتقلبات جوية.





مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب



أمطار وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، شوارع محايل عسير جنوب المملكة، تجري كالنهر بعد أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.