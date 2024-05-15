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وزير التعليم: البساطة وليس التعقيد هي الحل.. ونعمل على استقطاب أفضل المعلمين

وزير التعليم 0 السعودي
وزير التعليم
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أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن البساطة وليست التعقيد هي الحل الأمثل في مجال التعليم نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلةاضافة اعلان
وقال البنيان في جلسة لمبادرة "المستقبل العظيم" السعودية- البريطانية في الرياض، اليوم الأربعاء: "البساطة هي الحل الأمثل في مجال التعليم وليس التعقيد، لكن ذلك ليس بالأمر السهل (...) علينا أن ننتأقلم ونتواءم بطريقة سريعة أيضًا لكي لا نضع الأجيال القادمة في خطر". 

التركيز على القيم وصقل المهارات

وشدد على أهمية التركيز على القيم وصقل المهارات واستقطاب أفضل المعلمين وتبني التقنيات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف: "علينا التركيز بشكل أكبر على القيم، وتبني التقنيات والذكاء الاصطناعي، ما نحتاج إليه هو صقل المهارات، والقيم التي تمكن من استخدام المهارات والتقنيات بشكل جيد".

الابتعاث الخارجي

وأوضح البنيان، إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم، وإنّ الابتعاث الخارجي يعدّ أحد أهمّ ركائز هذا التطوير، حيث يُساهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
وتابع: "إذا ما نظرت إلى الاتفاقيات التي وقعناها خلال العشر سنوات الماضية سوف تنبهر بعدد الاتفاقيات التي طبقناها فيما يتعلق بالتبادل الطلابي والابتعاثات".
وأوضح: "نستمر ببذل الجهد وتغيير أي سياسات تعيقنا من المضي قدمًا في ما يتعلق بالابتعاثات ونود أن نرى المزيد من التبادل الطلابي، وهذه السنة أطلقنا منصة للترحيب بالطلاب من خارج المملكة".

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