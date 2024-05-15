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عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حُكم الشرع بأحد الجناة أنهى حياة وافد بهذه الطريقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
 أقدم/ هارون كمال محمد كمال خان - باكستاني الجنسية - على قتل/ محمد صبحي عبد الحميد جامع - مصري الجنسية - وذلك بطعنه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ هارون كمال محمد كمال خان، يوم الأربعاء 7 / 11 / 1445هـ الموافق 15 / 5 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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