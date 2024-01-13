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عاجل.. طريقة تحويل الإيجار من المنصة للمالك.. وحقيقة فرض رسوم أو ضريبة

إيجار
إيجار
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تفاعلت منصة "إيجار" مع سؤال مالك عقار يستفسر عن طريقة تحويل الأموال لحسابه بعد أن دفعها المستأجر إلكترونيًا وما إذا كانت هناك رسوم مفروضة أم لا.

كيف يتحول الإيجار للمالك؟


قال المستفيد:  "أنا مالك عقار والمستاجر بيدفع عن طريق موقع إيجار..  كيف يتحول الإيجار للمالك؟..  هل فيه ضريبة أو رسوم؟".

وأضافت المنصة: "سيتم تحويل المبلغ بالكامل للمؤجر في المحفظة أو الحساب البنكي ولا يوجد رسوم على قيمة الإيجار".

وقبل أيام، أعلنت منصة إيجار، أن سداد الدفعات الإيجارية أصبح متاحًا عبر "أبل باي".

سداد الدفعات الإيجارية أصبح متاحًا عبر "أبل باي"

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن الآن عبر "أبل باي" سداد الدفعات الإيجارية،  عبر هذه الخطوات:
1 – الدخول على القائمة "المالية" في إيجار واختيار "عرض الفواتير"
2 – اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة".
3 – سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
4 – غدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
5 – تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار"الدفع الآن"، أو السداد عن طريق "آبل باى".

توثيق 8 ملايين عقد في منصة "إيجار"


فيما أعلنت الهيئة العامة للعقار أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة "إيجار" تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق " إيجار" إذ تجاوزت ، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري.

حجم العقود الإيجارية التجارية الموثقة

كما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
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