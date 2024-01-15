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مسؤول يكشف خطوات وآلية تحويل المبلغ في منصة إيجار للمالك (فيديو)

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زياد العقل
أ أ
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كشف زياد العقل، مدير عام التشغيل والتطوير للإيجار والبرامج السكنية بالهيئة العامة للعقار عن آلية تحويل مبلغ الإيجار الذي تم دفعه عبر منصة "إيجار" إلى المؤجر أو المالك.اضافة اعلان

كيف يتم تحويل المبلغ للمالك؟


وأضاف في لقاء ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أن ذلك يتم عبر عدة خطوات هي كالتالي:

1- في يوم الدفع يتم تسوية الدفعات الشبكات تقوم بإصدار سندات قبض ويتم التحويل مباشرة لحساب المالك.

2- "الدفعة الأولى" يتم تسويتها ودفعها ومباشرة يتم تحويل المبلغ للمالك.

3- المالك أن يكون قد وضع  حسابه في المحتوى ولن يسمح له بالتسجيل بدون حساب بنكي.

4- إثبات دفع وحفظ الحقوق للطرفين.

5- بالنسبة للمالك فإن هذا النظام سهل عليه الكثير سواء كانت لديه عمارة مكونة من 15 شقة أو أكثر.

أتاحت منصة "إيجار"، آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه، إنه متفق مع المالك على السداد شهريًا منذ 3 سنوات، لكن العقد موضح السداد "ربع شهري"، ويتساءل عن آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار؟.

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني". 

في حال كان العقد ساري وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني .
لايمكن التعديل على جدول الدفعات بعد توثيق العقد.

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار"

وابتداءً من اليوم الاثنين، وتبدأ الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار". 
وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة. ولن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة. 

إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة
كما ستبدأ الهيئة اليوم في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.



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