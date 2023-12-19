عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
- مراسل.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
1- استلام وتسليم الرسائل أو المواد والمعلومات إلى المستلمين حسب التعليمات.
2- المسؤولية عن التسليم السريع ونقل البضائع.
3- تصنيف العناصر المراد تسليمها وفقًا لخط سير التوصيل.
4- تفريغ وترتيب العناصر المجمعة على طول طرق التوصيل.
5- التخطيط واتباع أكفأ الطرق لتوصيل البضائع.
6- تسجيل المعلومات مثل العناصر المستلمة والمسلمة وردود المستلمين على الرسائل.
7- الالتزام بسياسة خصوصية وسرية المرضى.
8- اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها.
9- أداء الواجبات بما يتوافق مع سياسات المستشفى ومعايير السلامة.
10- أداء واجبات وظيفية أخرى ذات صلة.
الشروط:
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارة استخدام برامج الأوفيس.
موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06هـ الموافق 2023/12/19م.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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