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عاجل.. بدءا من اليوم وبدون خبرة.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني "بوابة التوظيف" توفر وظائف شاغرة بمسمى (مراسل) لحملة (الثانوية العامة) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
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المسمى الوظيفي:

- مراسل.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
1- استلام وتسليم الرسائل أو المواد والمعلومات إلى المستلمين حسب التعليمات.
2- المسؤولية عن التسليم السريع ونقل البضائع.
3- تصنيف العناصر المراد تسليمها وفقًا لخط سير التوصيل.
4- تفريغ وترتيب العناصر المجمعة على طول طرق التوصيل.
5- التخطيط واتباع أكفأ الطرق لتوصيل البضائع.
6- تسجيل المعلومات مثل العناصر المستلمة والمسلمة وردود المستلمين على الرسائل.
7- الالتزام بسياسة خصوصية وسرية المرضى.
8- اتباع السياسات والإجراءات المعمول بها.
9- أداء الواجبات بما يتوافق مع سياسات المستشفى ومعايير السلامة.
10- أداء واجبات وظيفية أخرى ذات صلة.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- مهارة استخدام برامج الأوفيس.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06هـ الموافق 2023/12/19م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:

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