الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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أول تعليق من "الشؤون الصحية" بالحرس الوطني على واقعة طبيبة الأسنان المسيئة

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية
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تفاعل الحساب الرسمي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مع واقعة انتشار منشورات مسيئة من إحدى الحسابات في منصة "X" تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.اضافة اعلان

الشؤون الصحية تنفي نسب الطبيبة إليها:


وقال الحساب في تغريدة عبر منصة "إكس": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات مسيئة من إحدى الحسابات في منصة X والتي تدّعي أنها طبيبة أسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة - الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. عليه فإن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تؤكد أنها ليست من منسوبيها".

وكان مغردون قد تداولوا منشورات منسوبة لطبيبة أسنان فلسطينية، ادعت أنها تعمل في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في مدينة جدة ونشرت تغريدات مسيئة.

في وقت سابق، أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (68) وظيفة متنوعة (تشمل 15 وظيفة لا تتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

* مجالات العمل بوزارة الحرس الوطني:

- وظائف إدارية
- وظائف فنية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف صحية
 منح دراسية.

* المؤهلات المطلوبة بوزارة الحرس الوطني:

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.


مناطق العمل بالشؤون الصحية للحرس الوطني

- الرياض
- جدة
- الدمام
- الأحساء.

* طريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني

التقديم متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشؤون الصحية

والشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة تابع لوزارة الحرس الوطني، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة "الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة".



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