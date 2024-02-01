الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة

ولي العهد
ولي العهد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظه الله -، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.اضافة اعلان

تصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية

وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.
وتعزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن "آلات" القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.

تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالميًا

من جهة ثانية ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات الالكترونية المتقدمة.
كما ستعمل "آلات" على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.
الشركة الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

إتاحة حلول التصنيع

إلى ذلك، سوف تركز "آلات" على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، إلى جانب تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني. ويتماشى تأسيس "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضا

أمانة الأحساء تُطلق 31 خدمة رقمية وتُفعّل النظام الموحد لـ "المخططات "

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

عاجل.. أخبار السعودية.. شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية و أمطار ورياح على هذه المناطق

بالفيديو.. أجواء باردة مع تساقط الثلوج على طريق الحره تبوك

كرات الثلج.. شاهد تساقط أمطار متجمده على طريف وحزم الجلاميد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة وعقوبة ضبط شاب مع فتاة وموعد صرف دعم الدفعة 75

ولي العهد 9:03 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي

GDQ3cp4WIAAvORj 10:39 م الأحد، 07 يناير 2024

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

GDL0-UjXMAAp7vt 12:01 ص الأحد، 07 يناير 2024

ولي العهد يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة

اقرأ أيضا

نزاهة
4:05 م الخميس، 01 فبراير 2024

"نزاهة": استعادة أراض مملوكة للدولة بمليارات الريالات (فيديو)

الغضب
3:34 م الخميس، 01 فبراير 2024

9 نصائح تهدئك وقت الغضب

أخبار السعودية
3:01 م الخميس، 01 فبراير 2024

أخبار السعودية.. مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر فبراير وفوائد التأمين على عقود العمالة المنزلية

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
2:59 م الخميس، 01 فبراير 2024

شروط التأمين على عقود العمالة المنزلية في أول يوم سريان للخدمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

خدمة تسجيل العنوان الوطني
7:00 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر منصة أبشر.. في 3 خطوات

ولي العهد
6:08 م الخميس، 01 فبراير 2024

ولي العهد يُعلن إطلاق شركة "آلات" لتسهم في جعل المملكة مركزاً عالميا للإلكترونيات والصناعات المتقدمة

ثلوج طريف
6:06 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. ثلوج وأمطار غزيرة تتجمد من شدة البرد في طريف

مساند العمالة المنزلية
10:15 ص الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. سريان خدمة  التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند اليوم

الشيخ سعد الخثلان
5:15 م الخميس، 01 فبراير 2024

امرأة أدت صلاة الاستسقاء.. هل يشرع لها قلب عباءتها كالرجل؟

مساند العمالة المنزلية
4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات