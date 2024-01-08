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عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على جازان وعسير

أمطار المملكة
أمطار على جازان وعسير
أ أ
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يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة، اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مُستقرًا بوجه عام وخالي من أي ظواهر جوية مهمة ومؤثرة.اضافة اعلان
في حين تشهد بعض مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية، حالة من عدم الاستقرار الجوي.

أمطار على جازان وعسير

ويتوقع أن يتجدد نشاط السُحب في ساعات ما بعد الظهر من يوم الاثنين على أجزاء مختلفة من منطقتي جازان وعسير، بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار بشكل محلي وعشوائي وبشدة مُتفاوتة.



كتلة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة

فيما يقول خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، إن معظم مناطق المملكة ستتأثر بكتلة باردة اليوم، وستكون أقل حرارة في حفر الباطن (6)، وأعلى حرارة في جازان وجدة (24).

بينما تصل درجة الحرارة في المدينة إلى (18)  والرياض (8)  والدمام (12).

استقرار الطقس مع ساعات الليل

ومن المتوقع استمرار هذه الأمطار على شكل زخات بين الحين والآخر حتى ساعات الليل الأولى، لتبدأ فرص الأمطار بالتراجع ويستقر الطقس مع ساعات الليل.

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