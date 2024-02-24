عاجل.. القبض على 8 أشخاص لمضايقتهم قائد مركبة وتعطيل حركة السير في الأحساء

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ألقت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، القبض على (8) أشخاص لمضايقتهم قائد مركبة وتعطيل حركة السير.



الإحالة إلى النيابة العامة



وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس: "أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الرياض، أن شرطة محافظة الزلفي تمكنت من القبض على شخصين ظهرا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس، أن الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بمكان عام، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما.ضبط 8 أشخاص في مشاجرةومؤخرًا، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض 8 أشخاص، ظهروا في مقطع مرئي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم في مكان عام.جاء ذلك على صفحة شرطة الرياض في "إكس"، وقالت الشرطة إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.