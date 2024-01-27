عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من رياح شديدة مثيرة للأتربة حتى 10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من فرص رياح قوية مشيرة للأتربة والغبارعلى عدد من مناطق المملكة.





رياح قوية مثيرة للاتربة متوقعة على هذه المناطق



رياح شديدة وأتربة تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية وتشمل"حفرالباطن".2 - منطقة عسير وتشمل"البراك والفحمة".3 - منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل".4 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف وعرعر".5 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه وأملج وضبا والبدع وتيماء".6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابغ والشعيبة والقنفذة".7 - منطقة المدينة المنورة وتشمل"الرايس وينبع الحناكية والعلا والعيص وخيبر".8 - منطقة حائل وتشمل "الحائك والغزالة والسليمي والشملي والغزالة والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.