عاجل.. تأشيرة عمرة سارية وجواز سفر صلاحيته 4 أشهر.. هل يمكن الدخول للمملكة؟

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر حتى يتمكن الوافد من دخول المملكة.





صلاحية جواز السفر لدخول المملكة



جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عيكم لدي تاشيرة عمرة سارية وجوازي ساري وصلاحيته المتبقية 4 أشهر هل يمكنني الدخول به إلى الممكة؟".وأجابت الجوازات، بقولها: "وعليكم السلام.. التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول. سعدنا بك".





تجديد جوازات السفر



طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 1445



متطلبات إصدار جواز سفر جديد



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وأوضحت الجوازات، أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.1ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.