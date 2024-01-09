5 خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية عبر منصة أبشر

أ أ

اضافة اعلان

خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية



خدمة إصدار هوية بدل فاقد



طريقة تنفيذ الخدمة



نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة



أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات تعديل المؤهل الدراسي والحالة المهنية عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن آلية وخطوات تغيير حالة المؤهل الدراسي.وأجابت منصة أبشر، بقولها: "الأخت الكريمة، متاح حالياّ بمنصة ابشر تعديل المؤهل الدراسييرجى اتباع الخطوات التالية:- تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر بالرابط المرفق "اضغط هنا".- اختيار خدماتي– الأحوال المدنية– خدمة تواصل- خدمات السجل المدني وإرسال الطلبأيضا حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات إصدار هوية وطنية بدل فاقد إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.وأوضحت منصة أبشر، أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر، مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي- اختيار الأحوال المدنية- اختیار خدمات الهوية الوطنية- اختيار طلب هوية بدل فاقدكذلك أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن حاليا نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الخدمة تمكن أفراد الأسرة من نقل ملكية المركبة عبر أبشر، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى".