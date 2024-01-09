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5 خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية عبر منصة أبشر

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
منصة أبشر
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أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات تعديل المؤهل الدراسي والحالة المهنية عبر حساب المستفيد في منصة أبشر.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مواطنة استفسرت بشأن آلية وخطوات تغيير حالة المؤهل الدراسي.اضافة اعلان

خطوات لتعديل المؤهل والحالة المهنية


وأجابت منصة أبشر، بقولها: "الأخت الكريمة، متاح حالياّ بمنصة ابشر تعديل المؤهل الدراسي
يرجى اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر بالرابط المرفق "اضغط هنا".
- اختيار خدماتي
– الأحوال المدنية
– خدمة تواصل
- خدمات السجل المدني وإرسال الطلب

أيضا حددت منصة أبشر بالتفصيل خطوات إصدار هوية وطنية بدل فاقد إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.

خدمة إصدار هوية بدل فاقد


وأوضحت منصة أبشر، أن خدمة إصدار هوية بدل فاقد تمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر، مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

 طريقة تنفيذ الخدمة


- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي
- اختيار الأحوال المدنية
- اختیار خدمات الهوية الوطنية
- اختيار طلب هوية بدل فاقد

كذلك أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن حاليا نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة إلكترونيا من خلال حساب المستفيدين في المنصة.

نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة


وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن الخدمة تمكن أفراد الأسرة من نقل ملكية المركبة عبر أبشر، بشرط أن يكون المالك الجديد أحد أفراد أسرة المالك الحالي من الدرجة الأولى".

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