الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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عاجل.. الجوازات تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم.. في 6 خطوات

الجوازات
الجوازات
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت بخطوات بسيطة وسهلة.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "إنها تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيماضافة اعلان
وطلب إعادة طباعتها".

خطوات الوصول للخدمة:


- الدخول لبوابة مقيم
- البحث عن مقيم
- إضافة رقم الإقامة
- عرض ملف المقيم
- اختيار خدمات الجوازات
- اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم

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