عاجل.. الجوازات تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم بهوية مقيم.. في 6 خطوات

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خطوات الوصول للخدمة:



يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم. #الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/NpYqDBap4I — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) February 13, 2024



خطوات الإبلاغ عن فقدان الإقامة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة الإبلاغ عن فقدان الإقامة وخطوات الوصول لها من خلال بوابة مقيم.



وأوضحت الجوازات، أنه يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم عبر خطوات سهلة ويسيرة.



- الدخول لبوابة مقيم

- البحث عن مقيم

- إضافة رقم الإقامة

- عرض ملف المقيم

- اختيار خدمات الجوازات

- اختيار الإبلاغ عن فقدان الإقامة



أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تفاصيل خدمة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم للمنشآت بخطوات بسيطة وسهلة.وأوضحت الجوازات، عبر حسابها في منصة إكس : "إنها تتيح للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيموطلب إعادة طباعتها".- الدخول لبوابة مقيم- البحث عن مقيم- إضافة رقم الإقامة- عرض ملف المقيم- اختيار خدمات الجوازات- اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم