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الجوازات تُصدر أكثر من 18 ألف قرار بحق المخالفين.. وتُحذر المواطنين والمقيمين

الجوازات
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18.762 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ.اضافة اعلان

الجوازات تُصدر 18,762 قرارًا بحق هؤلاء

وأوضحت أن القرارات صدرت بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

الجوازات تُناشد جميع المواطنين والمقيمين

 وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة

 ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999" في بقية مناطق المملكة.

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