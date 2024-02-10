عاجل.. طقس الـ 48 ساعة القادمة.. الأرصاد يُحذر من أمطار وأتربة على الرياض وهذه المناطق

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حذر المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي من فرصة هطول أمطار تصاحبها بعض الأتربة والغبار.





أمطار وأتربة على الرياض وهذه المناطق



عصف مطري مع رياح قوية



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة



pic.twitter.com/cVacsaTkU4 #الإخبارية فيديو | المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي: التوقعات تشير إلى هطول أمطار تصاحبها بعض الأتربة والغبار خلال اليومين المقبلين على منطقتي الرياض والشرقية #نشرة_التاسعة February 9, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية" أنه خلال اليومين المقبلين فإنه يتوقع هطول أمطار مع رياح مثيرة للاتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.وأشار إلى تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وجدة والمرتفعات الجنوبية الغربية.وأضاف أن الحزام السحابي متوقع أن يمتد إلى مناطق وسط وشرق المملكة، مع توقعات بعصف مطري على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض خلال الـ 48 ساعة القادمة.ولفت إلى أن الحالة المطرية المتوقعة يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة والسحب الركامية التي تثير معها بعض الأتربة والغبار.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.