عاجل.. طقس الـ 48 ساعة القادمة.. الأرصاد يُحذر من أمطار وأتربة على الرياض وهذه المناطق

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حذر
المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي من فرصة هطول أمطار تصاحبها بعض
الأتربة والغبار.
أمطار
وأتربة على الرياض وهذه المناطقوأوضح
في تصريحات لـ "الإخبارية" أنه خلال اليومين المقبلين فإنه يتوقع هطول
أمطار مع رياح مثيرة للاتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.
وأشار إلى تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة وجدة والمرتفعات الجنوبية الغربية.
عصف
مطري مع رياح قوية وأضاف
أن الحزام السحابي متوقع أن يمتد إلى مناطق وسط وشرق المملكة، مع توقعات بعصف مطري
على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض خلال الـ 48 ساعة القادمة.
ولفت إلى أن الحالة المطرية المتوقعة يصاحبها نشاط في الرياح الهابطة والسحب الركامية التي تثير معها بعض الأتربة والغبار.
الدفاع
المدني يدعو إلى الحيطة والحذرفيما
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن
آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم
السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
أمطار
رعدية على معظم مناطق المملكةوشددت
على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
فيديو | المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي: التوقعات تشير إلى هطول أمطار تصاحبها بعض الأتربة والغبار خلال اليومين المقبلين على منطقتي الرياض والشرقية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/cVacsaTkU4— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 9, 2024