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عاجل.. التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ12 من الفصل الدراسي الثاني

قنوات عين قناة عين
قنوات عين
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نشرت وزارة التعليم، اليوم السبت ، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 12 من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.اضافة اعلان

جداول الحصص اليومية للأسبوع الـ12

وسيتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية.

هذا ويستعد ملايين الطلاب والطالبات للعودة غدًا الأحد إلى قاعات الاختبارات في المدارس في ثاني أيام الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

6 مليون طالب وطالبة:

وذلك بواقع أكثر من 6 مليون طالب وطالبة في جميع مرحل التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، لأداء الاختبارات التي يتبقى منها 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، يتبعها إجازة يوم التأسيس ثم إجازة لمدة أسبوع قبل بداية الفصل الدراسي الثالث.

الإجراء حال اكتشاف خطأ في الأسئلة

وكانت وزارة التعليم بينت من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات أنه إذا تم اكتشاف خطأ في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب فيتم معالجة الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.
ويُحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة بالإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.


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