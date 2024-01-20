عاجل.. ضبط 6 مواطنين لدعوتهم إلى تجمع نتج عنه إثارة نعرات قبلية بالرياض

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات قبلية بين عدد من الأشخاص. اضافة اعلان





الإطاحة بأشخاص دعوا إلى إثارة نعرات قبلية:



شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص:



شرطة الرياض تقبض على 3 مواطنين



القبض على متحرش في الرياض



🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (6) أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية. pic.twitter.com/mPwDDD6WGf — الأمن العام (@security_gov) January 20, 2024

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.في وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها.وتم توثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية.وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جاري القبض على مشاركين آخرين.في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على وافد من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي يتحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة.وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.