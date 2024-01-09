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أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي الأسبوع الماضي

المسجد النبوي
أرشيفية
أ أ
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استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الثالث من شهر جمادى الأخرة ٥,٥١٣,٩٢١ مصليًا وزائرًا؛ لأداء فروض الصلوات اليومية، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.اضافة اعلان

مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الاسبوع الماضي، أن ٥٦٣,٠٤١ زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما كما أدى ١٢٠,٩٠٤ زائرين وكذلك ٩٩,٤٠٠ زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.
وأفادت أن ١٣,٢٦٢ من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات ١٢٩,٩٤٤ زائراً من جنسيات مختلفة، فيما استفاد ١٠,٩٠٢ شخص من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي، في حين استقبلت المعارض والمتاحف ٢,٩٦١ مستفيداً، كما قُدم ١٠٢,١٠١ إهداء منوع للزائرين والزائرات، إضافة إلى ١١,١٨٩ خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.
وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ ٨٢,٧٢٩ مستفيداً، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد ٤٥,٣٧٩ زائرًا، كما قدمت أكثر من ١٢٦,٠٠٠ ألف عبوة ماء زمزم، إضافة إلى توزيع ١٣٤,٤٢٩ وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

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