5 خطوات لإصدار شهادة من التأمينات الاجتماعية

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، خمس خطوات لإصدار شهادة بيانات من التأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات إصدار شهادة من التأمينات. اضافة اعلان





5 خطوات لإصدارة شهادة من التأمينات



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:



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