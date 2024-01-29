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5 خطوات لإصدار شهادة من التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، خمس خطوات لإصدار شهادة بيانات من التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات إصدار شهادة من التأمينات.اضافة اعلان

5 خطوات لإصدارة شهادة من التأمينات


وأجابت التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، بقولها: "حياك الله.. لإصدار شهادة اتبع التالي:
1- الدخول على موقع التأمينات
2- التحقق السريع
3- التحقق من الحالة الوظيفية (اضغط هنا).
4- في حال لم يسبق لك الاشتراك ستظهر شهادة تفيد بذلك،
5- نأمل ضرورة إيقاف تشغيل خاصية حظر النوافذ المنبثقة في المتصفح لتتمكن من الإطلاع على الشهادة وطباعتها.

وفي وقت سابق، تفاعل حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر منصة "إكس"، مع سؤال أحد المواطنين حول إنهاء الملف التأميني.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

وجاء سؤال المواطن كالتالي: "قبل أسبوع تفعّلت معي وسددت وبعد يومين، ألغيت من عندكم وبعده رجعت يومين وبعده ألغيت يوم الأربعاء الماضي من عندكم هل فيه سبب ومن طلب الإلغاء".

ورد حساب التأمينات بأنه:" في حال كانت المنشأة مرتبطة بملف مقفل لدى وزارة الموارد البشرية وعدم وجود ملاحظات على المنشأة في التأمينات سيتم إنهاء النشاط تلقائياً، ويمكنك التحقق من الملاحظات من خلال إدارة المنشأة وفي حال وجود ملاحظات نأمل معالجتها ليتم إنهاء النشاط".

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات خمس حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل ساند.

حالات استحقاق دعم ساند


وتشمل حالات استحقاق دعم التعطل عن العمل ساند وفقا لما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها في منصة إكس ما يلي:
- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة من صاحب العمل
- ترك الموظف لعمله بسبب صاحب العمل "بحكم قضائي مثبت".
- إفلاس المنشأة
- إنهاء نشاط المنشأة
- عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل

نظام ساند

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

المشمولون بنظام ساند

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ إن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.


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