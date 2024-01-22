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عاجل.. التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل "ساند"

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ساند
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات خمس حالات لاستحقاق دعم التعطل عن العمل ساند.

حالات استحقاق دعم ساند


وتشمل حالات استحقاق دعم التعطل عن العمل ساند وفقا لما أوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها في منصة إكس ما يلي:
- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة من صاحب العمل
- ترك الموظف لعمله بسبب صاحب العمل "بحكم قضائي مثبت".
- إفلاس المنشأة
- إنهاء نشاط المنشأة
- عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل

نظام ساند

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.

المشمولون بنظام ساند

ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في لقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ إن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

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