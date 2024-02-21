عاجل.. التأمينات توضح الفرق بين دعم ساند وحافز

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، الفرق بين دعم ساند ودعم حافز، كما أوضحت التأمينات شروط صرف ساند للمرة الأولى.



الفرق بين ساند وحافز



شروط صرف ساند



وقالت التأمينات عبر موقعها الرسمي إن ساند هو نظام يستهدف المتعطلين عن العمل (سبق لهم العمل).بينما حافز هو برنامج دعم للباحثين عن العمل.كذلك أوضحت التأمينات، أن من شروط صرف ساند للمرة الأولى العمل في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات لمدة لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة وبشرط أن تكون 12 شهرا المتقطعة خلال 36 شهرا من تقديم الطلب للمرة الأولى مع توفر بقية الشروط.واضافت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل دعم ساند من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".

ساند يعلن أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف التعويض



1ـ الإفلاس



2ـ فصل بموجب المادة "77"



3ـ إنهاء النشاط



4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.



5ـ الأحكام الفضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل بسبب صاحب العمل.



وقالت: يمكنك التحقق من الأهلية لنظام ساند عبرالرابط: http://bit.ly/2pJWcpV ، وفي حال توافق شروط ساند يمكنك التقدم بطلب عبر حسابك الشخصي.وأضافت الهيئة أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقال للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.عند فصل الموظف وفق أحكام المادة "77" من نظام العمل.عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.