السبت، 25 جمادى الأولى 1445 ، 09 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

الأمن العام1
الأمن العام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم، (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

نقل الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.
وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

إحباط تهريب مخدرات بجازان


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (555) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

المدينة المنورة


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

أمطار قرية أم دوحة
7:12 م السبت، 09 ديسمبر 2023

بالفديو.. حالة مطرية غزيرة جنوب شرق مكة

حقائق-لم-تكن-تعرفها-عن-تاريخ-الخطوط-الجوية-السعودية
5:11 م السبت، 09 ديسمبر 2023

"الخطوط الجوية" تعلن عن وظائف شاغرة .. المسميات وطريقة التقديم

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

باب الكعبة
4:43 م السبت، 09 ديسمبر 2023

بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

اقرأ أيضا

صور.. القوات البرية تختتم مشاركتها في مناورات "تكامل 1" بالكويت

متحدث "الأرصاد": دخول فصل الشتاء فلكيا 22 ديسمبر

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

هطول أمطار على محافظة أملج

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 11:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح مهم من الأمن العام بشأن خدمة نقل مكلية دراجة آلية

ا 9:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

متلبسًا بـ 10 كيلو حشيش.. حرس الحدود بنجران يضبط مخالفًا لنظام الحدود

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 8:15 م السبت، 11 نوفمبر 2023

القبض على شخصين لترويجهما 18 كيلوجراما من "الحشيش" في جدة

ا 6:41 م السبت، 11 نوفمبر 2023

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة

اقرأ أيضا

أمانة منطقة جازان
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

أمانة جازان تُنفّذ جولات رقابية على المباني تحت الإنشاء بمحافظة أبو عريش

درجات الحرارة - الشتاء
2:49 م السبت، 09 ديسمبر 2023

السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
1:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل... ضبط أكثر من 17 ألف في حملات أمنية بجميع مناطق المملكة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.04.42 PM
1:07 م السبت، 09 ديسمبر 2023

هاشتاق "كتاب المعرض" يتصدر التريند .. ومغردون: "أسعار الكتب في المتناول"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:02 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

الأمن العام1
6:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

وزارة الحج والعمرة
5:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. 4 مخالفات .. إلغاء تراخيص شركات للحج والعمرة بقرار رسمي من الوزارة

وزارة الداخلية
4:00 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في مواطن بحائل وتكشف جريمته

WhatsApp Image 2023-12-09 at 12.19.11 PM (1)
3:01 م السبت، 09 ديسمبر 2023

عاجل.. يبدأ التقديم غدا .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة و10 شروط للقبول

درجات الحرارة - الشتاء
2:49 م السبت، 09 ديسمبر 2023

السودة تسجل أدنى درجات حرارة اليوم