عاجل.. ضربات أمنية تستهدف مواطنين ووافدين في القصيم وجازان والمدينة (تفاصيل)

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ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم، (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع.



وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





نقل الحطب المحلي



إحباط تهريب مخدرات بجازان



المدينة المنورة



التعاون مع الأمن

