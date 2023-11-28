الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"البسوا الكمامة".. الأمن العام يوجه نداءً لضيوف الرحمن

دعاء المعتمرين
معتمرين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجه الأمن العام نداءً إلى ضيوف الرحمن ، بشأن لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما.

الكمامة وقايةاضافة اعلان

وقال "الأمن العام" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" ضيف الرحمن..  لبس الكمامة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وساحاتهما وقاية وحماية.

على جانب آخر، شمل استطلاع رأي عن قياس رضا المعتمرين والزائرين لموسم عمرة 1445 هذا العام 5 استفسارات تقدمها سؤال: هل زرت المدينة المنورة؟

استفسارات مرتبطة بزيارة المدينة

وفي حال كان الجواب بنعم، تلقائيا يظهر عدد من الاستفسارات الأخرى المرتبطة بالزيارة وهي: مدى رضا المعتمر والزائر عن مقر السكن في المدينة المنورة؟



تجربة الصلاة في الحرم النبوي

وتضمن سؤالا عن مدى رضا الزوار عن تجربة الزيارة من خلال: تجربة الصلاة في الحرم النبوي الشريف، وتجربة حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة من تطبيق نسك.
إضافة الى سؤال عن التنظيم في دخول الروضة الشريفة، واللوحات الإرشادية.

رضا الزوار عن الخدمات الصحية

وشملت الاستفسارات مدى رضا الزوار عن الخدمات العامة في المدينة المنورة؟ من خلال تقييم الخدمات الصحية.
وزيارة المواقع التاريخية (جبل أحد - مقابر البقيع - مسجد قباء)، وخدمات التسوق والترفيه، ومستوى الأمن العام، والمطاعم والمقاهي.

خدمات النقل داخل المدينة المنورة

وتضمن الاستطلاع مدى رضا الزائر عن خدمات النقل داخل المدينة المنورة (سيارات الأجرة - حافلات النقل الترددية - تطبيقات النقل التجارية) عبر تقييم نظافة المركبة، وأسعار النقل، وتعامل سائق المركبة.
في المقابل حدد الاستطلاع الإجابات التي يتم اختيارها من خلال المعتمرين والزوار وهي: راض جدا، غير راض محاید، راض، لا ينطبق.

الغرض من الاستفسارات:

1ـ مدى رضا المعتمر والزائر عن مقر السكن.
2ـ مدى رضا الزوار عن تجربة الزيارة.
3ـ تجربة الصلاة في الحرم النبوي الشريف.
4ـ تجربة حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة.
5ـ التنظيم في دخول الروضة الشريفة.
6ـ مدى رضا الزوار عن الخدمات العامة.
7ـ تقييم الخدمات الصحية.
8ـ تقييم زيارة المواقع التاريخية.
9ـ خدمات التسوق والترفيه
10ـ مستوى الأمن العام، والمطاعم والمقاهي.
11ـ مدى رضا الزائر عن خدمات النقل.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-28 at 4.46.24 PM
5:49 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

وزير الخارجية : سنقدم نسخة استثنائية لـ"إكسبو2030"

الملك سلمان خادم الحرمين
5:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

الملك سلمان خادم الحرمين
5:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

أعمال اللقاء العاشر للفهرس العربيّ الموحَّد بالرياض
5:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

انطلاق أعمال اللقاء العاشر للفهرس العربيّ الموحَّد بالرياض بمشاركة المختصين في المكتبات بالوطن العربي

اقرأ أيضا

عاجل.. أخبار السعودية.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني وأمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

الأقل مُنذ 240 يوما.. أجواء باردة و انخفاض الحرارة على الرياض

الدفاع المدني بجدة يخمد حريقًا في محل تجاري بحي المحمدية

منصة مدرستي تعلن إضافة خدمة جديدة بخصوص رصد حضور وغياب الطلاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 11:16 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

توضيح مهم من الأمن العام بشأن خدمة نقل مكلية دراجة آلية

download 2:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار إذن التنقل بالسلاح إلكترونيًا عبر "أبشر"

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية 11:19 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

ضبطيات في الرياض وجازان.. حطب ومخدرات في قبضة الجهات المختصة

الامن العام1 7:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

اختبار الأختبارات اختبارات
1:42 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

التعليم: بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين الأحد

images
1:34 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة أخيه بطريقة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بالمسعري في الرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
6:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تعطل الموقع

الملك سلمان خادم الحرمين
5:37 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

20 قرارا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

دعاء المعتمرين
5:25 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"البسوا الكمامة".. الأمن العام يوجه نداءً لضيوف الرحمن

الملك سلمان خادم الحرمين
5:18 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية