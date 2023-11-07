أمطار صباحية.. شاهد جريان سيل وادي نساح جنوب الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، فقد جرت
السيول بوادي نساح نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض.
السيول تجري انهارًا في الرياض
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرى سيل وادي
نساح بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار.
أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 7, 2023
سيل وادي نساح
جنوب #الرياض
الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
6 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
من | عبدالله المفرج
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