أمطار صباحية.. شاهد جريان سيل وادي نساح جنوب الرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، فقد جرت السيول بوادي نساح نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة الرياض. اضافة اعلان





السيول تجري انهارًا في الرياض



أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق





سيل وادي نساح

جنوب

الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

6 نوفمبر 2023 م

من | عبدالله المفرج

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. pic.twitter.com/OrvARDKKI5 🔴 فيديوسيل وادي نساحجنوب #الرياض الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ6 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 من | عبدالله المفرج November 7, 2023

أمطار وسيول على 6 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرى سيل وادي نساح بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.