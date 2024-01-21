تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية، وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار وصواعق ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



أمطار وسيول تستمر حتى العاشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر".2 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة".3 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنيه الليث وبحرة وجدة ورابغ والشعيبة".5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد”.6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.