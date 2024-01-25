تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع صواعق رعدية
وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.
رياح
قوية وأمطار وصواعق رعدية متوقعة على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة جازان، وتشمل "الدرب وبيش".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والمعظم وتيماء".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات وجدة ورابغ".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع والعلا وخيبر والحناكية والعهد ووادي الفرع".
5 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.