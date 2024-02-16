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إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: أمطار وسيول وبرد

أمطار مكة
أمطار مكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، خاصة أهالي الطائف، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية تستمر لصباح اليوم الجمعة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول وبرد

وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وجريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية تستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بمشيئة الله.
كما أصدر المركز إنذارين باللون البرتقالي لأهالي تبوك والرياض، حيث توقع هطول أمطار متوسطة تستمر لصباح اليوم الجمعة.
وتوقع المركز استمرار الحالة حتى الساعة الثالثة فجرا بينما تستمر حتى السادسة صباحا على الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.





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