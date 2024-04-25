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عاجل.. الأرصاد: أمطار وصواعق ورياح نشطة وتقلبات جوية على 4 مناطق

حالة الطقس - اخبار الطقس4
طقس المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تستمر إلى مساء الخميس على أربع مناطق بمشيئة الله.

أمطار ورياح نشطة وسيولاضافة اعلان

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وسيول وصواعق رعدية على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة.
وتوقع المركز أن تستمر الحالة على المدينة المنورة ومكة المكرمة حتى الساعة 11 مساء، بينما تستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة مساء على كل من عسير والباحة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.





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