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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة تحجب الرؤية في 3 مناطق

رياح نشطة
رياح نشطة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر حتى مساء اليوم الأربعاء بمشيئة الله.

رياح نشطة وأتربة مثارةاضافة اعلان

وتشمل الحالة الجوية رياحا نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية في نجران ومكة المكرمة وعسير.
وتوقع المركز أن تستمر الحالة على نجران وعسير حتى الساعة الـ خامسة من مساء اليوم الأربعاء، بينما تستمر على مكة المكرمة حتى الساعة الـ 12 ظهرا، بمشيئة الله.

أمطار غزيرة وسيول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل.
في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.




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