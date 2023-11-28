الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook



تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 28 نوفمبر 2023م.

اضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.


بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:42 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:20
المدينة – 5:25
الرياض – 4:57
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:12
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:33
الرياض – 5:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:03
الرياض – 6:34



اقرأ أيضا

أمطار فيفا
2:46 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة على فيفا بمنطقة جازان

الدفاع المدني
2:02 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الدفاع المدني في "الحجرة" يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية

أمير القصيم
1:53 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة

وزارة الدفاع
1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

اقرأ أيضا

هل فكرت في هذا الأمر.. لماذا يُطلب من ركاب الطائرة غلق الجوالات؟

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا

عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

تكليف الشيخ محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

أمطار على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 2:06 ص الإثنين، 27 نوفمبر 2023

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة..اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة 1:11 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

الخميس 25 ربيع الآخر.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر في المدينة المنورة

مواقيت الصلاة 2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة 1:20 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الثلاثاء 23 ربيع الآخر.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

اقرأ أيضا

أهم 10
10:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني وتمديد هدنة غزة وتوقيف تنظيم إجرامي

الشؤون الإسلامية
9:00 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. أكثر من 56 ألف شخص اعتنقوا الإسلام في المنطقة الشرقية

مصايد الاسماك
8:29 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

للمرة الثالثة على التوالي.. انتخاب المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

123
7:29 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

الموافقة السامية على إقامة الندوة العلمية "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
3:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

حساب المواطن
2:03 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. عند صرف مكافأة لمستحق الدعم.. هل يؤثر ذلك على دخل المواطن؟

وزارة الدفاع
1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

الضمان الاجتماعي المطور
12:01 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرف على حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق المتوسط
11:12 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تقرير أمريكي يفجر مفاجأة.. ماذا حدث لـ 13 طائرة في قواعد واشنطن بدولة عربية؟

طائرة هليكوبتر- الامارات
11:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة