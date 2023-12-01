الجمعة، 17 جمادى الأولى 1445 ، 01 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الجمعة 17 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 1 ديسمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:47 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:17.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:07 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 17 جمادى الأولى الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:22
المدينة – 5:26
الرياض – 4:58
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:12
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:38
المدينة – 5:33
الرياض – 5:04
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:08
المدينة – 7:03
الرياض – 6:34



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