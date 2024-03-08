عاجل.. إمهال سكان 56 حيًّا بالرياض والدمام والمدينة لتسجيل عقاراتهم قبل هذا التاريخ

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دعتْ الهيئةُ العامة للعقار ملاَّكَ العقارات في 56 حيًا بمدن الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، تسجيل عقاراتهم في السجل العقاري، قبل انتهاء مدة التسجيل المقررة في هذه الأحياء والتي تنتهي يوم الخميس 18 رمضان 1445هــ، الموافق 28 مارس للعام الحالي 2024م.



وأكّدت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مجاني ويتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية ، حيث يتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مُكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيل عن المالك).



وبيّنت الهيئة أنَّ الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري تضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في (54) حيًا بمدينة الرياض هي:

حي الملك سلمان، والبساتين، والتضامن، والزاهر، والرسالة، والراية، والعلا، والمشرق، والخير، والعارض، والنرجس، والقيروان، والياسمين، والملقا، والصحافة، والندى، والربيع، والعقيق، وحطين، والنخيل، والمحمدية، والملك فهد، والورود، والرحمانية، والرائد، وجامعة الملك سعود، والمرسلات، والمغرزات، والنزهة، والملك عبدالله، والروضة، والقدس، والحمراء، والشهداء، وقرطبة، وجامعة الامام محمد بن سعود، والأندلس، والملك فيصل، وغرناطة، والنهضة، والخليج، وإشبيلية، واليرموك، والمونسية، والمعيزيلة، والقادسية، لبن، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، ظهرة البديعة، الزهرة، السويدي الغربي، العوالي، الحزم، إضافة إلى حي الشعلة بمدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.





وقف التصرف في العقارات بعد انتهاء المهلة



أماكن تسجيل العقارات



وأوضحت الهيئة أنَّ انتهاء مدة التسجيل في هذه الأحياء يترتب عليه عدم قدرة مُلاك العقارات من إجراء التصرفات العقارية كالبيع والاستثمار لعقاراتهم في الحي ذاته في حال عدم تسجيلها، ويعتبر التصرف بها معلقًا لحين التسجيل، والذي سيترتب عليه بعد غرامات مالية - ليتم تسجيلها - تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد حسب ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار.وأشارت الهيئة إلى أنَّ شركة السجل العقاري (RER) أتاحتْ تسجيل العقارات عن طريق:المنصة الإلكترونيةمراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري في رويال مول بمدينة الرياضبوابة الاعمال في مدينة الدمامفرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية مولويتم التسجل طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، ويمكن الإجابة على أية استفسارات حول السجل من خلال الاتصال على الرقم الموحد 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أي استفسارات أو متابعة للطلبات.