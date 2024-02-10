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بدء مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

مغادرة ضيوف الرحمن
برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة
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 بدأ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان.اضافة اعلان

حفاوة الضيافة وجودة الخدمات


وأعرب الضيوف عن بالغ سرورهم إثر ما لمسوه منذ وصولهم إلى المدينة المنورة من كرم الاستضافة، وحفاوة الضيافة، وجودة الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي كان لها أكبر الأثر في إتمامهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

 وابتهل الضيوف إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ، خير الجزاء إثر تمكينهم -بعد الله تعالى- من أداء مناسك العمرة، سائلين الله أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهم.

الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين 


يشار إلى أن الدفعة الثانية لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، والبانيا ، وكوسوفو ، ومقدونيا ، وكرواتيا ، وسلوفينيا ، والجبل الأسود ، وصربيا ، واليونان ، وبلغاريا ، ورومانيا ، وبولندا ، وبريطانيا ، والبرازيل ، والأرجنتين).

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