شؤون الحرمين: تجهيز مسار نفق جرول وباب الملك عبدالله بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين

تجهيز مسار نفق جرول:

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الخطة التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ:

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أنه تم تجهيز مسار نفق جرول وباب الملك عبدالله بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين.وأوضحت أن هذا جاء تسهيلًا لضيوف الرحمن، وحرصاَ على انسيابية الدخول والخروج من الجهة الشمالية للمسجد الحرام.وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطّتها التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ، التي انطلقت من خمس مراحل أساسية .وتهدف لتكون تجربة القاصدين هذا العام مختلفة بمعايير وجودة عالية وتميز فريد على مستوى الخدمة وسهولة الوصول إليها , ليؤدوا نسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية .واشتملت الخطة علي عدة مراحل وهي " تحديد المستفيدين والتركيز على الخدمات المقدمة وتصنيف مواقع تقديم الخدمة وتحديد الأدوار التكاملية للوكالات داخل المسجد الحرام وساحاته.وتهدف الخطة إلى رفع مستوى تجربة المعتمرين والمصلين والتميز التشغيلي للمسجد الحرام ومرافقه وتوفير وتهيئة وتمكين القوى العاملة لتنفيذ خطط العمل واستخدام الأدوات والمواد ذات الجودة العالية في التشغيل وتقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات التكامل والتناغم داخليًا وخارجيًا.وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.