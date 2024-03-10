الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شؤون الحرمين: تجهيز مسار نفق جرول وباب الملك عبدالله بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين

نفق جرول
نفق جرول
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أنه تم تجهيز مسار نفق جرول وباب الملك عبدالله بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين.

تجهيز مسار نفق جرول:

اضافة اعلان
وأوضحت أن هذا جاء  تسهيلًا لضيوف الرحمن، وحرصاَ على انسيابية الدخول والخروج من الجهة الشمالية للمسجد الحرام.

الخطة التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ:


وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطّتها التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ، التي انطلقت من خمس مراحل أساسية .
وتهدف لتكون تجربة القاصدين هذا العام مختلفة بمعايير وجودة عالية وتميز فريد على مستوى الخدمة وسهولة الوصول إليها , ليؤدوا نسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية .
واشتملت الخطة علي عدة مراحل وهي " تحديد المستفيدين والتركيز على الخدمات المقدمة وتصنيف مواقع تقديم الخدمة وتحديد الأدوار التكاملية للوكالات داخل المسجد الحرام وساحاته.
وتهدف الخطة إلى رفع مستوى تجربة المعتمرين والمصلين والتميز التشغيلي للمسجد الحرام ومرافقه وتوفير وتهيئة وتمكين القوى العاملة لتنفيذ خطط العمل واستخدام الأدوات والمواد ذات الجودة العالية في التشغيل وتقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات التكامل والتناغم داخليًا وخارجيًا.
وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.

اقرأ أيضا

النجدي يصل 2500 ريال.. إقبال كبير على أسواق المواشي بحائل مع ‏قرب شهر رمضان ‏المبارك

مراسل الإخبارية: من المتوقع رؤية هلال شهر رمضان في مرصد "حوطة سدير

عاجل.. تحقق رؤية هلال رمضان.. وغدا الإثنين غرة الشهر المبارك

عاجل.. تعذر رؤية هلال رمضان في مرصد تمير

الرائي الخضيري: من الصعب رؤية هلال شهر رمضان من مرصد جامعة المجمعة الفلكي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المسجد النبوي 6:37 م الخميس، 07 مارس 2024

اكتمال جاهزية 12104 جوامع ومساجد بمكة المكرمة لاستقبال المصلين بشهر رمضان المبارك

545645 8:01 ص الإثنين، 04 مارس 2024

عاجل.. اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445 في الحرمين الشريفين

GHvRDJNXcAAY6ie 2:50 م الأحد، 03 مارس 2024

إطلاق البوابة الإلكترونية لتقديم طلب تصريح "سُفرة إفطار الصائمين" بالمسجد الحرام

الحج - الحرمين - شؤون الحرمين 5:49 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

تعرف على الأبواب المخصصة للمعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان بالمسجد الحرام