عاجل.. اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445 في الحرمين الشريفين

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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اعتماد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.





اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445هـ



أهم المشايخ بالجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد



pic.twitter.com/3eDOchGid1 اعتمد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ. #رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي March 3, 2024

وأوضحت أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اعتمد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.وبينت أن الجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1445هـ، سيضم كلاً من الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة.وكان السديس، قد أكد أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في:1 - محورية خدمة الضيف.2 - إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.3 - تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.تعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطيوخلال تدشينه لخطة رئاسة الشؤون الدينية لموسم شهر رمضان المبارك في رئاسة الشؤون الدينية بمكة، أمس، أكد رئيس الشؤون الدينية أن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكافة القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة.