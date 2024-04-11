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عاجل.. أمطار وسيول وبرد على الرياض والشرقية و4 مناطق

امطار - سيول - الارصاد
أمطار وسيول وبرد على الرياض والشرقية و4 مناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار وسيول وبرد على 6 مناطق



وأشار إلى أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الشرقية، والأجزاء الشمالية الشرقية من منطقة الرياض.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض، ومرتفعات مكة المكرمة.
ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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