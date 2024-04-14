الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أمطار رعدية ورياح نشطة متربة على مكة والرياض و8 مناطق

أمطار المملكة
أمطار رعدية على مكة والرياض و8 مناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.اضافة اعلان

أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق



وأضاف أن هذه الحالة تكون مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

حريق في محطة وقود بسكاكا وتدخل فوري من الدفاع المدني

تحذير عاجل من الدفاع المدني: احذروا التقلبات الجوية من غد الأحد حتى الأربعاء

عاجل.. أهم 10.. الإسعاف الجوي يتدخل في حادث الجوف والتشهير بمتحرش جدة

المديرية العامة للجوازات تصدر 16667 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 2 12:04 م الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. أمطار وسيول ورياح متربة على مكة والرياض و9 مناطق

أمطار المملكة 4 10:13 ص الخميس، 21 مارس 2024

عاجل.. أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح متربة على الرياض ومكة و10 مناطق

أمطار على الرياض 10:15 ص الثلاثاء، 19 مارس 2024

عاجل.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة و9 مناطق

أمطار المملكة 4 5:36 م الإثنين، 18 مارس 2024

"هيئة الطرق" توصي بالتقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار