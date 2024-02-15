عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للعمال: أمطار ورياح باردة.. اتبعوا إجراءات السلامة

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تتناول صحيفة "تواصل" الإلكترونية طقس الصباح الباكر، اليوم الخميس، للعمال في المملكة، قبل خروجهم إلى مواقعهم وأماكن أعمالهم.





أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على 11 منطقة







نشاط للرياح السطحية



جبهة هوائية باردة







6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال، بمشيئة الله تعالى، مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.كذلك تكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك.ووفقًا لـ"طقس العرب"، فمن المتوقع أن "يندفع نحو المملكة نهار اليوم الخميس رياح باردة ناتجة من تمركز حوض علوي بارد شرق البحر الأبيض المتوسط تزامناً مع تمركز مرتفع سطحي وسط الجزيرة العربية، يدفع برياح دافئة ورطبة مما سينتج عنه بمشيئة الله نشوء أحوال جوية غير مستقرة نتيجة الفروقات الحرارية الكبيرة."وتابع: "تنشأ عن ذلك نهار اليوم الخميس تدريجاً جبهة هوائية باردة تعمل على تكاثر السحب الركامية في أجزاء عدة ومتفرقة من المملكة، والتي تترافق غالباً مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة بالرعد، وتساقط البرد أحياناً".وأضاف: "ولا يستبعد أن تكون هذه الأمطار على شكل زخات ثلجية أحياناً على قمم جبل اللوز في منطقة تبوك".ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.