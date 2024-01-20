عاجل.. ألقاه في خزان مياه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بحائل

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة حائل، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. اضافة اعلان

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





جريمة بشعة في حائل



تنفيذ حكم الشرع



أقدم / خالد بن محمد بن ناجي الشمري - سعودي الجنسية - على قتل / نايف بن سعود بن حبيب التميمي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه وإلقائه في خزان ماء مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خالد بن محمد بن ناجي الشمري - سعودي الجنسية - يوم السبت 8 / 7 / 1445هـ الموافق 20 / 1 / 2024م بمنطقة حائل.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.