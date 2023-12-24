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عاجل.. أنهى حياة زوجته بطريقة مروعة وأخفى جثمانها.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).اضافة اعلان

أنهى حياة زوجته

أقدم / صلاح بن مصلح بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوال بنت أحمد بن عمر طيب - سعودية الجنسية - وذلك بنحرها بسكين مما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تنفيذ حكم الشرع

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / صلاح بن مصلح بن محمد العازمي - سعودي الجنسية - يوم الأحد 11 / 6 / 1445هـ الموافق 24 / 12 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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